İran, yabancı bir petrol tankerine el konulduğunu duyurdu

Devrim Muhafızları 'nın (IRGC) Hürmüz Boğazı'nda 1 milyon litre petrol taşıyan tankere 'yakıt kaçırdığı" gerekçesi ile el koyduğu belirtildi.

Tasnim haber ajansında yer alan haberde, IRGC'nin bir bildiri yayımladığı ve bildiride, Pazar günü Hürmüz Boğazı'nda yabancı bir tankerin durdurulduğu bilgisi yer aldı. Larak Adası'nın güneyinde 'yakıt kaçırdığı' gerekçesiyle el konulan tankerde 1 milyon litre petrol bulunduğu belirtildi.