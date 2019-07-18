Son Dakika Haberleri: İran, yabancı bir petrol tankerine el konulduğunu duyurdu
Son Dakika Dünya Haber

İran, yabancı bir petrol tankerine el konulduğunu duyurdu

3 saat önce

İran Devrim Muhafızları'nın (IRGC) Hürmüz Boğazı'nda 1 milyon litre petrol taşıyan tankere 'yakıt kaçırdığı' gerekçesi ile el koyduğu belirtildi.

İran, yabancı bir petrol tankerine el konulduğunu duyurdu, System.String[]
İran Devrim Muhafızları'nın  (IRGC) Hürmüz Boğazı'nda 1 milyon litre petrol taşıyan tankere 'yakıt kaçırdığı' gerekçesi ile el koyduğu  belirtildi.

Tasnim haber ajansında yer alan haberde, IRGC'nin bir bildiri yayımladığı ve bildiride, Pazar günü Hürmüz Boğazı'nda yabancı bir tankerin durdurulduğu bilgisi yer aldı. Larak Adası'nın güneyinde 'yakıt kaçırdığı' gerekçesiyle el konulan tankerde 1 milyon litre petrol bulunduğu belirtildi.


İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız "Her şeyin sahibi Tanrı" diyerek vergi ödemeyen kardeşlere 1,4 milyon dolar ceza Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı Selden kaçıp eve giren kaplan, paniğe yol açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:50:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, yabancı bir petrol tankerine el konulduğunu duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]