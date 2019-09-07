İran, yabancı gemiye el koydu
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İran, Hürmüzgan eyaleti açıklarında akaryakıt kaçakçılığı yaptığını iddia ettiği yabancı bir gemiye el koyduğunu duyurdu.
İran Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:47 Kaynak: DHA
, Hürmüzgan eyaleti açıklarında akaryakıt kaçakçılığı yaptığını iddia ettiği yabancı bir gemiye el koyduğunu duyurdu.
İran Fars haber ajansı, Umman Denizi'nde Hürmüzgan eyaleti Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonda akaryakıt kaçakçılığı yapan yabancı bir gemiye el konulduğunu; gemide 283 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini duyurdu.
Umman Denizi'ne kıyısı olan Sirik kenti açıklarında yürütülen operasyonda geminin Filipin uyruklu 12 mürettebatının ise gözaltına alındığı; geminin yasal prosedürler için Hürmüzgan eyaleti limanına çekildi belirtildi.
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