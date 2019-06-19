İran yabancı turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yabancı turistlerin ABD yaptırımları nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamaması için İran'a girişlerinde pasaportlarına mühür vurulmayacağını açıkladı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yabancı turistlerin ABD yaptırımları nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamaması için İran'a girişlerinde pasaportlarına mühür vurulmayacağını açıkladı.

Başkent Tahran'daki haftalık Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Rebii, bugünkü toplantıda yabancı turist sayısının artırılmasıyla ilgili hazırlanan raporun ele alındığını belirtti.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran'a gelecek ziyaretçilerin birtakım endişeler duyabileceği ve yaptırımlara maruz kalabileceği ihtimalinden hareketle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişlerinde pasaportlarına mühür vurulmaması ve başka herhangi bir kaydın da yapılmaması" talimatı verdiğini aktaran Rebii, "İnsanlar herhangi bir endişeye kapılmadan İran'ı rahat bir şekilde ziyaret edebilir. Pasaportlara mühür vurulmaması ile ilgili talimat, kısa süre içinde ülkedeki tüm havalimanlarında uygulanacak." dedi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de tek taraflı şekilde çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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