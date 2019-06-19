Son Dakika Haberleri: İran yabancı turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak
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İran yabancı turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

1 saat önce

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yabancı turistlerin ABD yaptırımları nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamaması için İran'a girişlerinde pasaportlarına mühür vurulmayacağını açıkladı.

İran yabancı turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak, System.String[]
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yabancı turistlerin ABD yaptırımları nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamaması için İran'a girişlerinde pasaportlarına mühür vurulmayacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:03 
ABD, hükümet sözcüsü, iran, Ekonomi
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