İran: Yabancıların müdahalesi bölgedeki sorunları artırıyor - Son Dakika
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İran: Yabancıların müdahalesi bölgedeki sorunları artırıyor

16.06.2022 12:06
İran: Yabancıların müdahalesi bölgedeki sorunları artırıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bölgesel sorunları çözmenin tek yolunun bölge ülkeleri arasındaki diyalog olduğunu belirterek, yabancıların müdahalesinin sorunları çözmeyeceği gibi daha da artıracağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bölgesel sorunları çözmenin tek yolunun bölge ülkeleri arasındaki diyalog olduğunu belirterek, yabancıların müdahalesinin sorunları çözmeyeceği gibi daha da artıracağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, resmi temaslar için Tahran'da bulunan Ermenistan Meclis Başkanı Alen Roberti Simonyan ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki etkileşimin İran-Ermenistan ilişkilerinin ilerletilmesinde etkili ve yapıcı bir rol oynadığını belirten Reisi, etkileşim düzeyinin artırılmasına yönelik pratik adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Reisi, İran ile Ermenistan'ın ulaşım, enerji, sanayi, teknik ve mühendislik ihracatı ile tarım hizmetleri alanlarında iş birliğini genişletmek için iyi bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

İran'ın izlediği dış politikanın "bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini desteklemek" şeklinde olduğunu söyleyen Reisi, Tahran'ın barış ve huzuru sağlayan her türlü plan ve diyaloğu desteklediğini kaydetti.

Bölgesel sorunları çözmenin tek yolunun bölge ülkeleri arasındaki diyalog olduğunu vurgulayan Reisi, "Yabancıların varlığı ve müdahalesinin sorunları çözmeyeceği gibi daha da artıracağına inanıyoruz." dedi.

Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan da ülkesinin İran ile ekonomik, ticari ve transit geçişler gibi konularda ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirtti.

Simonyan, iki ülkenin çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek için büyük imkanları ve kapasiteleri olduğunu kaydetti.

Ermenistan Meclis Başkanı ayrıca İran'ın bölgedeki gelişmelere ilişkin yapıcı tutumunu takdirle karşıladığını dile getirerek, "İran'ın geleceğe bakarak bölgedeki gelişmelerde daha aktif bir rol oynayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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İran: Ermenistan başta olmak üzere komşularımızın istikrarından yanayız İran: Ermenistan başta olmak üzere komşularımızın istikrarından yanayız İran: Türkmenistan ile dostane ilişkilerimize kaşı olanlar var İran: Türkmenistan ile dostane ilişkilerimize kaşı olanlar var
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Meclis Başkanı, Ermenistan, İran, Güncel, Son Dakika

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