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İran: Yaptırımlar kaldırılmadan Kerec'deki nükleer tesisin kamera kayıtları UAEA'ya verilmeyecek - Son Dakika

İran: Yaptırımlar kaldırılmadan Kerec'deki nükleer tesisin kamera kayıtları UAEA'ya verilmeyecek

16.12.2021 20:06
İran: Yaptırımlar kaldırılmadan Kerec'deki nükleer tesisin kamera kayıtları UAEA'ya verilmeyecek

İran, Kerec Nükleer Tesisine yerleştirilecek kamera sistemleri tarafından kaydedilen verilerin yaptırımlar tamamen kaldırılmadan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) erişimine açılmayacağını duyurdu.

İran, Kerec Nükleer Tesisine yerleştirilecek kamera sistemleri tarafından kaydedilen verilerin yaptırımlar tamamen kaldırılmadan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) erişimine açılmayacağını duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Kerec Nükleer Tesisindeki faaliyetleri doğrulama ve gözetleme için kullanılan kamera sisteminin yeniden kurulması için ülkesinin UAEA ile vardığı anlaşmayı değerlendirdi.

Kemalvendi, haziranda tesise yönelik sabotaj sonucunda zarar görmesinin ardından tamamen kaldırılan UAEA'ya ait kameraların, anlaşma kapsamında teknik, güvenlik ve yargısal incelemelerin yapılmasının ardından yeniden kurulacağını aktardı.

İran Meclisi, 27 Kasım 2020'de nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastın ardından 1 Aralık'ta yaptırımların kaldırılmaması halinde nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.

Tahran yönetimi, yasa kapsamında yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme ve UAEA müfettişlerinin denetimini sınırlandırmak gibi bazı adımlar atmıştı. Bu süreç devam ederken uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlerin parçalarını üreten Kerec kentindeki nükleer tesise 23 Haziran'da düzenlenen sabotaj sonrasında tesisteki denetimin bir parçası olan kamera sistemleri de zarar görmüştü.

İran, sabotajın ardından tesisteki kameraları tamamen kaldırmıştı.

UAEA tarafından dün yapılan açıklamada, İran Atom Enerjisi Kurumu arasında uzun süredir devam eden görüşmeler sonucu, bu ülkenin Kerec Nükleer Tesisindeki faaliyetlerini doğrulama ve gözetleme için kullanılan kamera sisteminin yeniden kurulması için anlaşma sağlandığı bildirilmişti.

Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Yaptırımlar kaldırılmadan Kerec'deki nükleer tesisin kamera kayıtları UAEA'ya verilmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran: Yaptırımlar kaldırılmadan Kerec'deki nükleer tesisin kamera kayıtları UAEA'ya verilmeyecek - Son Dakika
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