İran, yaptırımlara karşı Esed rejimiyle "ekonomik ve ticari iş birliği planı" hazırladıklarını duyurdu - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesine ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimine yönelik yaptırımlara karşı, iki ülke arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin aktif olarak geliştirilmesi hususunda plan hazırladıklarını belirtti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Abdullahiyan, ziyaret ettiği Şam'da, Esed rejimi Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Abdullahiyan, "Sayın Faysal Mikdad ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin mümkün olduğunca geliştirilmesi üzerinde duruldu." dedi.

İran ile Esed rejiminin, yaptırımların hedefi olduğunu hatırlatan Abdullahiyan, "İki ülke, düşmanların zalimce yaptırımlarıyla mücadele kapsamında ekonomik ve ticari iş birliğinin aktif olarak geliştirilmesi hususunda bir plan hazırlıyor." ifadesini kullandı.