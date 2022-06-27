İran: Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler yarın Doha'da yapılacak

Nükleer anlaşma kapsamında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere yarın Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlanacağı bildirildi.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığından ismi paylaşılmayan bir kaynak, görüşmelerin zamanı ve yeri hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlık kaynağı, "Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler, yarın Doha'da ülkemiz müzakere heyetinin de katılımıyla yapılacak." dedi.

Reformcu kanada yakınlığıyla bilinen Jamarannews haber sitesine göre, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı İbrahim Azizi de gazetecilere yaptığı açıklamada, Başmüzakareci Ali Bakıri'nin yeni müzakere turuna katılmak için Doha'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Basına yansıyan haberlerde ayrıca ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Mali'nin Katar Dışişleri Bakanı ile görüşmek üzere bugün Doha'ya geçeceği belirtiliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, bugün yaptığı basın açıklamasında, yaptırımlara ilişkin görüşmelerin zamanı ve yerinin neredeyse belli olduğunu, görüşmelere Basra Körfezi'ndeki ülkelerden birinin ev sahipliği yapacağını ve toplantının bu hafta içinde gerçekleşeceğini söylemişti.

Viyana'daki İran müzakere heyetinin medya danışmanı Muhammed Merendi ise Al Arabi Cedid'e yaptığı açıklamada görüşmeler için Katar'ın seçildiğini belirterek, "İran, görüşmelere ev sahipliği yapmak için Katar'ı seçti çünkü o bizim dostumuz." ifadelerini kullanmıştı.

Borrell'in "müzakereler başlayacak" açıklaması

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 25 Haziran'daki İran ziyaretinde, Tahran ve Washington'un bir süre ara verilen nükleer müzakerelere yeniden başlama kararından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Borrell, "Ziyaretimden sonra Viyana görüşmeleri başlayacak ve ekibim orada olacak. Bu çıkmazı kıracağız. Üç aylığına durduruldu ancak bugün görüşmelere devam edilmeli." demişti.