İran: Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler yarın Doha'da yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

İran: Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler yarın Doha'da yapılacak

27.06.2022 19:56
İran: Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler yarın Doha'da yapılacak

Nükleer anlaşma kapsamında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere yarın Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlanacağı bildirildi.

Nükleer anlaşma kapsamında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere yarın Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlanacağı bildirildi.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığından ismi paylaşılmayan bir kaynak, görüşmelerin zamanı ve yeri hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlık kaynağı, "Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler, yarın Doha'da ülkemiz müzakere heyetinin de katılımıyla yapılacak." dedi.

Reformcu kanada yakınlığıyla bilinen Jamarannews haber sitesine göre, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı İbrahim Azizi de gazetecilere yaptığı açıklamada, Başmüzakareci Ali Bakıri'nin yeni müzakere turuna katılmak için Doha'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Basına yansıyan haberlerde ayrıca ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Mali'nin Katar Dışişleri Bakanı ile görüşmek üzere bugün Doha'ya geçeceği belirtiliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, bugün yaptığı basın açıklamasında, yaptırımlara ilişkin görüşmelerin zamanı ve yerinin neredeyse belli olduğunu, görüşmelere Basra Körfezi'ndeki ülkelerden birinin ev sahipliği yapacağını ve toplantının bu hafta içinde gerçekleşeceğini söylemişti.

Viyana'daki İran müzakere heyetinin medya danışmanı Muhammed Merendi ise Al Arabi Cedid'e yaptığı açıklamada görüşmeler için Katar'ın seçildiğini belirterek, "İran, görüşmelere ev sahipliği yapmak için Katar'ı seçti çünkü o bizim dostumuz." ifadelerini kullanmıştı.

Borrell'in "müzakereler başlayacak" açıklaması

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 25 Haziran'daki İran ziyaretinde, Tahran ve Washington'un bir süre ara verilen nükleer müzakerelere yeniden başlama kararından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Borrell, "Ziyaretimden sonra Viyana görüşmeleri başlayacak ve ekibim orada olacak. Bu çıkmazı kıracağız. Üç aylığına durduruldu ancak bugün görüşmelere devam edilmeli." demişti.

YORUMLAR
500
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: '(Suriye'de) Türkiye'nin güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir' İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: '(Suriye'de) Türkiye'nin güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir' Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile baş başa görüştü Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile baş başa görüştü
Kaynak: AA

Katar, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler yarın Doha'da yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:48 Trafikte dehşet! Kadın ve çocuğun olduğu aracın camını yumruklayıp tükürdü
19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor! Ana gündem asgari ücret ve bayram tatili
19:28 Galatasaray'ın Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık maçı 9 Temmuz'da
19:13 Trafikte önü kesilen ve saldırıya uğrayan kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı
18:57 Ahmet Nur Çebi, Weghorst ile ilgili konuştu: 2-3 gün içinde transferi biter
18:24 Rusya, Ukrayna'da içinde birçok sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Servis edilen görüntülerde olayın boyutu gözler önüne serildi
17:55 Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak
17:53 Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, "Mayın gerçek mi?" sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya
17:43 Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu!
16:49 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya sorulan soru taraftarı sinirlendirdi! Sosyal medyada tepkiler arka arka geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 20:01:13. #1.13#
SON DAKİKA: İran: Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler yarın Doha'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement