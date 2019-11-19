Son Dakika Haberleri: İran Yargı Erki Sözcüsü Hüseyni: "Gösterilerde kamu mallarına zarar verenler tutuklandı"
Son Dakika Güncel İran Yargı Erki Sözcüsü Hüseyni: 'Gösterilerde kamu mallarına zarar verenler tutuklandı' - Son Dakika

İran Yargı Erki Sözcüsü Hüseyni: "Gösterilerde kamu mallarına zarar verenler tutuklandı"

6 saat önce

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin Hüseyni, ülke genelinde istikrarın sağlandığını söyleyerek, "Gösterilerde kamu düzenine zarar verenler tespit edilerek tutuklandı" dedi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Hüseyni:

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin Hüseyni, ülke genelinde istikrarın sağlandığını söyleyerek, "Gösterilerde kamu düzenine zarar verenler tespit edilerek tutuklandı" dedi.


İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin Hüseyni, İran'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülke genelinde emniyet güçlerinin müdahaleleri ve halkın soğukkanlılığı ile istikrarın sağlandığını kaydeden Hüseyni, "Halk gösterilerde kamu mallarına zarar verenler ile safını ayırdı" ifadesini kullandı.


İran yargısının benzine yapılan zam sonrası başlayan gösterilere karşı tutumunun ülke genelinde emniyet sağlanması ve kamu mallarına zarar verilmemesi olduğunu söyleyen Hüseyni, "Gösteriler sırasında bazı grupların saldırgan tutumları ve kamu mallarına zarar vermelerine karşı kesin müdahalede bulunacağız. Yargı olarak bu konuda gereken yapacağız. Halkın benzin zammı nedeniyle endişeli olduğunu biliyoruz. Ancak göstericiler kamu mallarına zarar verenler ile safını ayrı tutmalıdır" şeklinde konuştu.


Ülke genelindeki gösterilerde devlet dairelerine ve kamu mallarına zarar verenlerin tespit edildiğini aktaran Hüseyni, "Halkımızda saldırganları yargıya tanıtsın ve bize yardımcı olsun. Yargı olarak devlet dairelerini ve kamu mallarını ateşe verenleri tespit ettik" dedi.


Devrim Muhafızları komutanlarından Haşim Geyasi ise Fars eyaletinde gösterilerin azaldığını ve istikrarın sağlandığını söyleyerek, "Şiraz kentinde gösterileri organize edenler tespit edildi ve tutuklandı" dedi.


Fars eyaletindeki gösterileri devrim karşıtlığına dönüştürmek isteyen grupların yakalandığını aktaran Devrim Muhafızı komutanı Geyasi, "Şiraz kentinde gösterileri organize eden devrim karşıtı grupların liderleri yakalandı ve tutuklandılar. Diğerlerini ise takip etmekteyiz" dedi. - TAHRAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi
İran'ın Irak'taki "derin" etkisi basına sızdı İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeni yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:50:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Yargı Erki Sözcüsü Hüseyni: "Gösterilerde kamu mallarına zarar verenler tutuklandı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]