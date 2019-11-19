İran Yargı Erki Sözcüsü Hüseyni:

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin Hüseyni, ülke genelinde istikrarın sağlandığını söyleyerek, "Gösterilerde kamu düzenine zarar verenler tespit edilerek tutuklandı" dedi.



İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin Hüseyni, İran'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülke genelinde emniyet güçlerinin müdahaleleri ve halkın soğukkanlılığı ile istikrarın sağlandığını kaydeden Hüseyni, "Halk gösterilerde kamu mallarına zarar verenler ile safını ayırdı" ifadesini kullandı.



İran yargısının benzine yapılan zam sonrası başlayan gösterilere karşı tutumunun ülke genelinde emniyet sağlanması ve kamu mallarına zarar verilmemesi olduğunu söyleyen Hüseyni, "Gösteriler sırasında bazı grupların saldırgan tutumları ve kamu mallarına zarar vermelerine karşı kesin müdahalede bulunacağız. Yargı olarak bu konuda gereken yapacağız. Halkın benzin zammı nedeniyle endişeli olduğunu biliyoruz. Ancak göstericiler kamu mallarına zarar verenler ile safını ayrı tutmalıdır" şeklinde konuştu.



Ülke genelindeki gösterilerde devlet dairelerine ve kamu mallarına zarar verenlerin tespit edildiğini aktaran Hüseyni, "Halkımızda saldırganları yargıya tanıtsın ve bize yardımcı olsun. Yargı olarak devlet dairelerini ve kamu mallarını ateşe verenleri tespit ettik" dedi.



Devrim Muhafızları komutanlarından Haşim Geyasi ise Fars eyaletinde gösterilerin azaldığını ve istikrarın sağlandığını söyleyerek, "Şiraz kentinde gösterileri organize edenler tespit edildi ve tutuklandı" dedi.



Fars eyaletindeki gösterileri devrim karşıtlığına dönüştürmek isteyen grupların yakalandığını aktaran Devrim Muhafızı komutanı Geyasi, "Şiraz kentinde gösterileri organize eden devrim karşıtı grupların liderleri yakalandı ve tutuklandılar. Diğerlerini ise takip etmekteyiz" dedi. - TAHRAN