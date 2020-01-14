İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili: "Uçak kazası ile alakalı tutuklananlar oldu" - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili: 'Uçak kazası ile alakalı tutuklananlar oldu' - Son Dakika

İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili: "Uçak kazası ile alakalı tutuklananlar oldu"

6 saat önce

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran tarafından düşürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklananların olduğunu söyledi.

İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili:

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran tarafından düşürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklananların olduğunu söyledi.


İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili düzenlediği basın toplantısında konuştu. Ukrayna'ya ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen İsmaili, ABD'nin uçak kazasıyla birlikte kan emiciliğine başladığını dile getirerek, "Onlar İranlılara acımıyorlar, sadece intikam almak istiyorlar" dedi.


İran'da uçağın düşürülmesi ile alakalı başlayan sokak gösterilerine değinen İsmaili, ülke güvenliğini tehlikeye atmayacaklarını belirterek, "Birçok kez söylediğim gibi muhalif ile isyancı arasında fark vardır ve bu farka göre hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Tahran- Kiev seferi yapan Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran hava savunma sistemi tarafından düşürülmesiyle alakalı başlatılan soruşturmada tutuklamaların olduğunu kaydeden İsmaili, tutuklamalara ilişkin ayrıntı vermedi ve yargı sürecinin devam edeceğini söyledi. - TAHRAN

Ukrayna, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
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