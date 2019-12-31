İran Yargı Erki sözcüsünden gösterilerdeki ölü sayısına ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Yargı Erki sözcüsünden gösterilerdeki ölü sayısına ilişkin açıklama - Son Dakika

İran Yargı Erki sözcüsünden gösterilerdeki ölü sayısına ilişkin açıklama

6 saat önce

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 15-18 Kasım'da düzenlenen benzin zammı protestolarında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin açıklamanın, İçişleri Güvenlik Konseyinin (İGK) yetkisinde olduğunu, gerekli inceleme bittiğinde ölü sayısının duyurulacağını söyledi.

İran Yargı Erki sözcüsünden gösterilerdeki ölü sayısına ilişkin açıklama, System.String[]

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 15-18 Kasım'da düzenlenen benzin zammı protestolarında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin açıklamanın, İçişleri Güvenlik Konseyinin (İGK) yetkisinde olduğunu, gerekli inceleme bittiğinde ölü sayısının duyurulacağını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre İsmaili, haftalık basın toplantısında, benzin zammı gösterileri üzerinden 47 gün geçmesine rağmen polisin müdahalesi sonucu öldürülen eylemcilerin sayısı hakkında resmi açıklama yapılmamasıyla ilgili soruları yanıtladı.

İsmaili, "'Yargı Erki, sayıyı açıklamalıdır' denmesi yanlıştır. Bu alanda sorumluluk İGK'ya ve başkanına (İçişleri Bakanı) aittir. Ölü sayısı incelemelerinin sona ermesinin ardından açıklama, İGK tarafından yapılacaktır." dedi.

İstenilen bilgilerin Yargı Erki tarafından Konseye ulaştırıldığını dile getiren İsmaili, gösterilerde hayatını kaybeden eylemcilerin emniyet güçlerince öldürülmediğini savundu.

İsmaili, "Ayaklanmada öldürülenleri militanlar öldürdü, emniyet güçlerinin silahları değil. Rejim karşıtı unsurlar, (Militanların elindeki silahları) bu tür gösterilerde kullanılması için önceden ülkeye soktular. ABD malı bu silahlar, Amerikalıların marifetiyle ülkeye girdi." şeklinde konuştu.

Genel sekreterlik görevini İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli'nin yaptığı İçişleri Güvenlik Konseyinde, İstihbarat Bakanlığından, Devrim Muhafızları ve İran Ordusundan temsilciler yer alıyor.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının bin tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından, protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Öölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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