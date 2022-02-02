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İran yargısı, ayrılıkçı Nidal Hareketi yöneticisinin Suud Kralı ile çektirdiği fotoğrafı yayımladı - Son Dakika

İran yargısı, ayrılıkçı Nidal Hareketi yöneticisinin Suud Kralı ile çektirdiği fotoğrafı yayımladı

02.02.2022 16:40
İran yargısı, ayrılıkçı Nidal Hareketi yöneticisinin Suud Kralı ile çektirdiği fotoğrafı yayımladı

İran yargısı, ayrılıkçı Nidal Hareketi Sözcüsü Yakub el-Tostari'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile çektirdiği fotoğrafını yayımladı.

İran yargısı, ayrılıkçı Nidal Hareketi Sözcüsü Yakub el-Tostari'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile çektirdiği fotoğrafını yayımladı.

İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansına göre, Nidal Hareketi lideri Habib Ferecullah Cab'ın üçüncü duruşması bugün Tahran'daki devrim mahkemesinin 26. şubesinde görüldü.

Duruşmada örgüt yöneticilerinin her sene hac mevsiminde Suudi Arabistan istihbaratıyla görüştüğü ve oradan İran'da eylem yapmaları yönünde talimat aldıkları ileri sürüldü.

İran yargısı, mahkemede Nidal Hareketi üyelerinden olduğu ve "terörist eylemler gerçekleştirdiği" gerekçesiyle Hollanda'da tutuklu bulunduğu ifade edilen İsa Mehdi Fahir'in Suudi Arabistan Kültür Bakanı ile örgütün sözcüsü Yakub el-Tostari'nin de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile çekilen fotoğraflarını yayımladı.

Duruşmada ayrıca Kral Selman'ın Fahir için gönderdiği ileri sürülen davetiye de paylaşıldı.

Nidal Hareketi lideri Habib Ferecullah Cab, 12 Kasım 2020'de İran emniyeti tarafından yakalanmıştı.

İran, Cab'ı "Mossad ve Suudi Arabistan desteği ve İsveç'in himayesiyle devlet kurumlarına ve güvenlik güçlerine yönelik terör eylemleri düzenlemekle" suçluyor.

Nidal Hareketi

Nidal Hareketi 22 Eylül 2018'de Ahvaz kentinde İran- Irak savaşını anma etkinlikleri kapsamındaki askeri geçit törenine saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Söz konusu saldırıda 25 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

Arapların çoğunlukta bulunduğu "Huzistan eyaletinin İran'dan ayrılması" amacıyla 1999 yılında kurulan Haraketü'n-Nidal el-Arabiyye Li Tahriri'l-Ahvaz (Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi) adını 2005 Ahvaz olaylarında duyurdu.

Nidal olarak bilinen örgüt, "Ahvazuna" isimli Arapça yayın yapan bir televizyon kanalına sahip.

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Suudi Arabistan, Hollanda, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran yargısı, ayrılıkçı Nidal Hareketi yöneticisinin Suud Kralı ile çektirdiği fotoğrafı yayımladı - Son Dakika


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