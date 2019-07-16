Son Dakika Haberleri: İran yargısı, Fransa-İran vatandaşı akademisyen Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı
Son Dakika Dünya Haber

İran yargısı, Fransa-İran vatandaşı akademisyen Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı

35 dakika önce

İran yargı sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bahsettiği Fransa-İran vatandaşı akademisyen Feriba Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı.

İran yargısı, Fransa-İran vatandaşı akademisyen Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı, System.String[]
İran yargısı, Fransa-İran vatandaşı akademisyen Feriba Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı fakat konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Paris Sciences Politiques Üniversitesi'nde görevli akademisyen Adilhah'ın Fransa konsolosluğu çalışanlarıyla görüşme talebi reddedildi.

İran'ın Mizan Haber Ajansı'na göre, yargı sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bahsettiği çifte vatandaşlığa sahip Adilhah'ın geçen ay gözaltına alındığını doğruladı: "Kendisi son zamanlarda gözaltına alınan kişilerden. Dosyanın mahiyeti sebebiyle şu anda bilgi verilmesi uygun değil ancak gözaltına alındığını teyit ediyorum."
Euronews.com'da Görüntüle
Fransa, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selahattin Demirtaş'tan Ali Babacan göndermesi: Gözlerimizi yaşartacak kadar adalet uygulanıyor "Beni taciz etti" deyip başına odunla vurup öldürdü, cesedi de tavana astı İBB'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı Demirtaş'tan Erdoğan'a önemli çağrı: Bir adım atarsa biz kendisine on adım atarız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:28:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran yargısı, Fransa-İran vatandaşı akademisyen Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]