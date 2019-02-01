Son Dakika Haberleri: İran Yargısı İnternet Erişimini Kısıtlamak İstiyor

İran Yargısı İnternet Erişimini Kısıtlamak İstiyor

55 dakika önce

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede internet erişiminin kısıtlanmasını "ihtiyaç" olarak nitelendirdi.

İran Yargısı İnternet Erişimini Kısıtlamak İstiyor, System.String[]
İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede internet erişiminin kısıtlanmasını "ihtiyaç" olarak nitelendirdi.

Sistan ve Beluçistan eyaletinde düzenlenen "Hakimlerin Bilimsel ve Kültürel Konferansı"nda konuşan Muntazeri, "Erişim engeli ülkenin bir ihtiyacıdır. Erişim engelinin tarihi sürece bağlı olduğunu düşünen bir yapı var ancak böyle değil, gençlerin yanlış merkezlere yönelmesini engellemeliyiz." ifadesini kullandı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, İran'a düşmanlık besleyen ülkelerin sosyal medya üzerinden psikolojik savaş yürüttüğünü iddia eden Muntazeri, sosyal ağ ve sosyal medyanın ülkenin en temel problemleri arasında yer aldığını söyledi.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi iki gün önce yaptığı açıklamada, yargı organları tarafından Instagram'a erişim engeli getirileceğine yönelik iddialara ilişkin, uygulamanın yasaklanmasının ülkede yeni sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

İran'da sosyal medya kullanımı

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları uygulamaların başında Telegram, ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra Twitter geliyor.

Twitter, yasak olmasına rağmen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. İran medyası ayrıca geçen günlerde bazı İran resmi kurumlarının Youtube ve Facebook'taki hesaplarının kapatılmasını eleştiren haberler yayınlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:53 Kaynak: AA

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