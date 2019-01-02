Son Dakika Haberleri: İran yargısından Instagram'ı kapatma kararı

İran yargısından Instagram'ı kapatma kararı

56 dakika önce

İran yargısı, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirme kararı alındığını duyurdu.

İran yargısından Instagram'ı kapatma kararı, System.String[]
İran yargısı, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirme kararı alındığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:30 

Ekonomi
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