İran yargısından Instagram'ı kapatma kararı
56 dakika önce
İran yargısı, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirme kararı alındığını duyurdu.
İran yargısı, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirme kararı alındığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:30
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