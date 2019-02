İran Yargısından Özel Ticari Mekanizmayla İlgili Eleştiri

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ABD yaptırımlarına karşı kurduğu Avrupa Birliği (AB) destekli özel ticari mekanizma için her şartı kabul etmeyecekleri uyarısında bulundu.

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ABD yaptırımlarına karşı kurduğu Avrupa Birliği (AB) destekli özel ticari mekanizma için her şartı kabul etmeyecekleri uyarısında bulundu.



Laricani, başkent Tahran'da yargı erki yetkilileriyle bir araya geldiği toplantı sonrasında AB destekli mali mekanizmaya ilişkin eleştirilerini dile getirdi.



Avrupa'nın nükleer anlaşmayı korumak ve İran ile ticareti sürdürmek için çalıştığını hatırlatan Laricani, "Mekanizmanın uygulanması için iki acayip şart öne sürmüşler. Bunlardan biri ülkenin FATF'a üyeliği diğeri ise İran'ın balistik füze programıyla ilgili müzakere şartı. Avrupalılar bilmelidir ki İran, mekanizmanın uygulanması için şart koşulan FATF ve balistik füze programıyla ilgili müzakereleri kabul etmeyecektir." dedi.



İran basınına göre Laricani, mali mekanizma gibi sınırları tayin edilmiş bir uygulama için ısrarcı olmayacaklarını belirterek, "Küçük bir su kanalı uğruna her isteği kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklamayla mücadele edilmesi için kurulan FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.



AB destekli mekanizma



Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları perşembe günü İran'la ticaret için ortak bir ödeme mekanizması ve şirket kurduklarını duyurmuştu. INSTEX adlı şirketin Fransa'nın başkenti Paris merkezli olacağı ve yöneticiliğine Alman Per Fischer'in getirileceği aktarılmıştı.



AB'ye ABD Doları kullanmadan İran ile doğrudan ticaret imkanı sağlayacak mekanizma, ilk aşamada ambargo dışı ilaç ve gıda gibi ürünleri kapsayacak. Ambargoya dahil olmasa da finansal ve bankacılık yaptırımları nedeniyle bu malların ticareti mümkün olmuyordu.



AB'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni mekanizmanın İranlı ve Avrupalı uzmanlar arasındaki birkaç aylık görüşmeler sonrasında operasyonel hale geleceği belirtiliyor.

