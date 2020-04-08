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İran, yarın bir OPEC+ toplantısı düzenlenmesine karşı çıktı
14 dakika önce
İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, OPEC'e bir mektup göndererek, petrol piyasası için açık ve üzerinde konsensüs sağlanmış bir sonuç ortaya konmadan herhangi bir OPEC+ toplantısı düzenlenmesine karşı olduklarını bildirdi.
İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, OPEC'e bir mektup göndererek, petrol piyasası için açık ve üzerinde konsensüs sağlanmış bir sonuç ortaya konmadan herhangi bir OPEC+ toplantısı düzenlenmesine karşı olduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:39
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