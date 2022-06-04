İran, Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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İran, Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

04.06.2022 15:46
İran, Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

İran, Yemen'de 2 Nisan'da başlayan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

İran, Yemen'de 2 Nisan'da başlayan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı yazılı açıklamada, "İran, bu çabaların ışığında kuşatmanın tamamen kaldırılmasını, kalıcı bir ateşkesin kurulmasını ve siyasi bir çözüme ulaşılmasını görmeyi umuyor." ifadelerini kullandı.

Hatibzade, İran'ın Yemen'deki krize yönelik siyasi çözüm çabalarını daima tek çözüm yolu olarak kabul ettiğini belirtti.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti. BM Özel Temsilcisi Grundberg, dün ateşkesin sona ermesine saatler kala Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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