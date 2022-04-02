İran, Yemen'de ilan edilen geçici ateşkesi olumlu karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

İran, Yemen'de ilan edilen geçici ateşkesi olumlu karşıladı

02.04.2022 12:42
İran, Yemen'de ilan edilen geçici ateşkesi olumlu karşıladı

İran, Yemenli taraflar arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda, ramazan ayının başlangıcından itibaren iki ay süreyle ateşkes ilan edilmesine yönelik varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

İran, Yemenli taraflar arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda, ramazan ayının başlangıcından itibaren iki ay süreyle ateşkes ilan edilmesine yönelik varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de sağlanan geçici ateşkes ile birlikte bu ülkeye yakıt taşıyan gemilerin girişine izin verilmesi ve Sana Havalimanı'nın kısmen açılmasına ilişkin varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Hatibzade, mutabakatın Yemen'deki krize siyasi bir çözüm bulma doğrultusunda ülkede kalıcı ateşkesin sağlanması için zemin oluşturabileceğini belirtti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg dün yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin bugün yerel saatle 19.00'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Dışişleri: Yemen'de ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri: Yemen'de ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz BM, Yemen'de tarafların iki aylık ateşkes konusunda anlaştığını ve ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı. BM, Yemen'de tarafların iki aylık ateşkes konusunda anlaştığını ve ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Yemen'de ilan edilen geçici ateşkesi olumlu karşıladı - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:17 Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:57:18. #1.13#
SON DAKİKA: İran, Yemen'de ilan edilen geçici ateşkesi olumlu karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement