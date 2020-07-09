İran "Yemen'deki Husilere silah gönderdiği" iddialarını reddetti - Son Dakika

İran "Yemen'deki Husilere silah gönderdiği" iddialarını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün yeniden gündeme getirdiği "Tahran'ın Yemen'deki Husilere silah gönderdiği" iddiasını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün yeniden gündeme getirdiği " Tahran'ın Yemen'deki Husilere silah gönderdiği" iddiasını yalanladı.

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Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunun sürmesini sağlamak için iftira ve yalana başvurduğunu ileri sürdü.

ABD'nin söz konusu iddialarını "asılsız" olarak nitelendiren Musevi, şunları kaydetti:

"Yalan, iftira ve nefret ABD dış siyasetinin temel unsurudur. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun nefret saçan açıklamaları da bu yaklaşımın bir göstergesidir. ABD, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İran'a yönelik silah ambargosunun devam etmesini sağlamak için elinde bir şey olmadığını bildiğinden iftira ve yalanlarla maksimum baskı politikalarını sürdürmeyi hedefliyor."

Musevi ayrıca ABD ve Suudi Arabistan'ın Yemen politikasını eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington ve Riyad'ı "Yemen'deki faaliyetlerinin hesabını vermek yerine başkalarına iftira atarak sorumluluktan kaçmaya çalışmakla" suçladı.

İran'ın Husilere silah gönderdiği iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün yaptığı açıklamada, 28 Haziran'da İran silahlarını Husilere götüren bir teknenin yakalandığını iddia ederek, BMGK'ye "İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması" çağrısında bulunmuştu.

Yemen Dışişleri Bakanlığınının Twitter hesabından 30 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon güçleri, İran'dan Husilere gönderilen silahları Yemen açıklarında ele geçirdi." ifadeleri yer almıştı.

Olayın BM'nin ilgili kararlarının delinmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Ele geçirilen malzemeler arasında roketler, gece görüş dürbünleri, silahlı insansız hava araçlarına ait kumandalar, uzaktan kumandalı patlayıcı mekanizmalar gibi yüzlerce çeşitli silah bulunuyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, İran yönetiminin Yemen'deki Husilere iletilmek üzere silah kaçakçılığını sürdürdüğünü belirterek uluslararası toplumdan bunu durdurmasını istemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran 'Yemen'deki Husilere silah gönderdiği' iddialarını reddetti - Son Dakika
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