İran Yeni Açılan Gaz Sahasından 300 Bin Varil Gaz Kondensatı İhraç Etti

İran, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'ta yeni açılan 13'üncü sahadan 300 bin varil gaz kondensatı ihraç edildiğini açıkladı.

İran, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'ta yeni açılan 13'üncü sahadan 300 bin varil gaz kondensatı ihraç edildiğini açıkladı.



İran devlet televizyonuna konuşan Güney Pars 13'üncü sahasının yöneticisi Peyam Mutemed, pazar günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından açılan gaz sahasından ilk ihracat sevkiyatının gerçekleştirildiğini söyledi.



Mutemed, "Güney Pars 13'üncü sahasından ihracat için yaklaşık 300 bin varil gaz kondensatı sevk edildi." dedi.



Güney Pars'ta 11 milyar dolara mal olan 13, 22, 23 ve 24'üncü sahalar İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de katıldığı törenle faaliyete girmişti.



Basra Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar arasında paylaşılan 9 bin 700 kilometrekarelik Güney Pars Doğal Gaz Sahası, İran'ın gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.



Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) verilerine göre, 14 trilyon metreküp gaz ve 18 milyar varil gaz kondensatı rezervlerine sahip olduğu tahmin edilen Güney Pars, dünyada bilinen doğal gaz rezervlerinin de yüzde 8'ini barındırıyor.



ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle Fransa'nın enerji şirketi Total Güney Pars'taki yatırımlarını çekerek üstlendiği projeleri Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne (CNPC) devretmişti. CNPC'nin de yaptırımlar nedeniyle Güney Pars'taki yatırımlarını askıya aldığı belirtiliyor.

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