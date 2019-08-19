Son Dakika Haberleri: "İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana değil"
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"İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana değil"

51 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yeni bir nükleer anlaşma için ABD ile müzakereden yana olmadıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yeni bir nükleer anlaşma için ABD ile müzakereden yana olmadıklarını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:19 
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