"İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana değil"
51 dakika önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yeni bir nükleer anlaşma için ABD ile müzakereden yana olmadıklarını söyledi.
İran
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yeni bir nükleer anlaşma için ABD ile müzakereden yana olmadıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:19
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