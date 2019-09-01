Son Dakika Haberleri: İran yeni iha'sı 'kian'ı tanıttı
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İran yeni iha'sı 'kian'ı tanıttı

3 saat önce

İranlı mühendis ve tasarımcıların geliştirdiği, hedefe nokta atışı yapabilen 'Kian' isimli İHA, Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd'in katıldığı törenle tanıtıldı.

İran yeni iha'sı 'kian'ı tanıttı, System.String[]
İranlı mühendis ve tasarımcıların geliştirdiği, hedefe nokta atışı yapabilen 'Kian' isimli İHA, Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd'in katıldığı törenle tanıtıldı.

İranlı mühendis ve tasarımcıların geliştirdiği 'Kian' adlı İHA'nın, uzun süre havada kalabilme kapasitesinin olduğu ve hedefe nokta atışı yapabildiği belirtildi. Tanıtılan İHA'ya dair konuşan Sabahiferd, "Bu gelişmiş İHA,  yaklaşık bir yıl boyunca, İran Ordusu Genel Komutanının desteğiyle genç uzmanlar tarafından tasarlanarak üretilmiştir" dedi.


İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:34 Kaynak: DHA
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