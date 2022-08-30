İran, ithalatta kripto paraya geçti! Türkiye'yi etkiler mi? - Son Dakika
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İran, ithalatta kripto paraya geçti! Türkiye'yi etkiler mi?

30.08.2022 22:41
İran, ithalatta kripto paraya geçti! Türkiye'yi etkiler mi?

İran, yeni kripto yasasını kabul etti. Bu yasa kapsamında çeşitli ülkeler ile ithalatı kripto paralar ile yapmak istiyor.

ABD'nin ekonomik yaptırımlarını aşmaya çalışan İran yönetimi, ithalat için kripto para birimi kabul edeceğini açıkladı. İran'ın yeni kripto yasasıyla birlikte kripto paraların önü açılmış oldu. Böylece İranlı finans ve bankacılık sektöründeki firmalar da kripto paraları resmi olarak kullanabilecek.

İran yeni yasa ile kripto paraların önünü açtı

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin tarafından yapılan son açıklamada, İran'ın resmi olarak kripto para benimseyeceği mesajı verildi. Yeni yasa ile ithalatta kripto para birimlerini tercih edeceklerini söyleyen Bakan, dolar ve euro'nun "ikinci planda" tutulacağını belirtti.

İran, ithalatta kripto paraya geçti! Türkiye'yi etkiler mi?

Ülkenin hangi sektörlerde kripto para birimlerini kullanacağı şimdilik belirsiz. Ancak Bakan Reza Fatemi'ye göre, yakıt ve enerji dahil olmak üzere kripto varlıklarıyla ilgili tüm konular tasarlandı. Türkiye ile yapılan ekonomik ortaklıkların durumu da hala bilinmiyor.

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Kripto para birimleri, bankalar gibi geleneksel kanallar aracılığıyla transfer edilmediği için takip edilmesi oldukça zor. Bu durum ise İran'ın ithalat yaparken işini kolaylaştıracak gibi görünüyor, çünkü ABD kısıtlamalarına takılmayacak.

Hükümet yeni yasa ile kripto paralara güvence getirmiş olsa da, bu ülke için bir ilki temsil etmiyor. Bu ayın başlarında test programı kapsamında 10 milyon dolarlık ithalat, kripto para birimi kullanılarak gerçekleştirildi.

İran, ithalatta kripto paraya geçti! Türkiye'yi etkiler mi?

İran Ticareti Geliştirme Örgütü lideri Alireza Peymanpak ise yasayı hemen uygulamak istediklerini aktardı. Peymanpak, "Kripto para birimlerinin ve akıllı sözleşmelerin kullanımı hedef ülkelerle dış ticarette kullanacağız" dedi.

Peki siz İran kripto yasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.

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Kaynak: Shiftdelete

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