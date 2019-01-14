İran Yeni Nesil, İleri Türde Nükleer Yakıt Üretimi Çalışmalarına Başladı
1 saat önce
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyumdan yeni nesil, ileri türde nükleer yakıt üretimi için çalışmalara başladıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump İran’la nükleer anlaşmadan çekilip en ağır yaptırımlara geri dönerken Tahran’dan hamle geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyumdan yeni bir ileri türde nükleer […]The post İran yeni nesil, ileri türde nükleer yakıt üretimi çalışmalarına başladı appeared first on Enerji Enstitüsü.
İran
Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyumdan yeni nesil, ileri türde nükleer yakıt üretimi için çalışmalara başladıklarını duyurdu. ABD
Başkanı Donald Trump
İran'la nükleer anlaşmadan çekilip en ağır yaptırımlara geri dönerken Tahran
'dan hamle geldi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber
Salihi, yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyumdan yeni bir ileri türde nükleer yakıt üretimi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.
Artık yabancı tasarımları kopyalamak yerine kendi yerli tasarımlarını yapacaklarından söz eden Salihi, yeni ileri nükleer yakıtla reaktörlerin etkinliği ve verimliliğini artıracaklarını söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) Salihi, "İran, ilk defa Tahran reaktöründe kullanılacak yüzde 20 zenginleştirilmiş modern yakıt projesini başlattı" dedi.
Tahran'daki tıbbi araştırma reaktöründe bugüne kadar eski yakıt kullanıldığını aktaran Salihi, yeni nesil yakıt kullanımına geçmenin üretime olumlu katkı sağlayacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:34
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