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İran yeniden rekor seviyelere çıkan Kovid-19 salgınıyla mücadelede zor günler geçiriyor - Son Dakika

İran yeniden rekor seviyelere çıkan Kovid-19 salgınıyla mücadelede zor günler geçiriyor

04.08.2021 12:58

İran'da haziran ayının başında azalan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları aşılamanın yavaş ilerlemesi ve halkın maske, sosyal mesafe gibi kurallara uymaması nedeniyle yeniden rekor seviyelere yükseldi.

İran'da haziran ayının başında azalan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları aşılamanın yavaş ilerlemesi ve halkın maske, sosyal mesafe gibi kurallara uymaması nedeniyle yeniden rekor seviyelere yükseldi.

Aşılama çalışmalarının 9 Şubat'ta başladığı İran'da Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca'nın yanı sıra 14 Haziran'da acil kullanımına izin verilmesinin ardından 25 Haziran'dan bu yana da yerli aşı COVIRAN Bereket kullanılıyor.

Yaklaşık 83 milyonluk nüfusuna karşın bugüne kadar toplamda 13,5 milyon doz aşının uygulandığı İran'da, temmuz ayından itibaren 5. dalga yaşandı ve vakalar rekor seviyelere çıkarken günlük 100'e kadar inen can kayıpları yeniden 400'ün üzerine çıktı.

Hükümet, artan vakaları kontrol altına almak için bayramdan sonra 6 günlük tatil ilan etti ve aşılama çalışmalarına hız verdi.

Ülkede 7 Haziran'da 4 bin 907'ye kadar inen günlük vaka sayısı dün 39 bin 19 olarak kaydedildi ve 100'e kadar inen günlük can kaybı da 2 Ağustos'ta 411'e çıktı.

Öte yandan "yüksek riskli" olarak belirlenen kırmızı şehir sayısı haziran başında 8'e kadar inerken bugünden itibaren bu sayı 285'e yükseldi. Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısı ise haziranda 3 bin 494 iken dün itibarıyla 5 bin 793 oldu.

Birçok eyalette hastanelerin kapasitesinin tamamen dolduğu belirtilirken, artan can kayıpları nedeniyle mezarlıklarda da yer kalmadığı ifade ediliyor. Tedbirleri artırmayı planlayan Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun başkent Tahran'da 2 haftalık kısıtlama kararı alabileceği aktarılıyor.

AA ekibi Kovid-19'un yeniden tırmanışa geçmesi ve aşılama çalışmaları konusunda sokağın nabzını tutmak için başkent Tahran ticaretinin can damarlarından Büyük Pazar'da halka mikrofon uzattı.

"Halk kurallara riayet etmediği için vakalar artıyor"

Büyük Pazar'da esnaflık yapan İsmail Gaffari, halkın sağlık kurallarına riayet etmemesinden yakınarak, "Halk kurallara riayet etmediği için vakalar artıyor. İnsanlar sağlık protokollerine uysaydı vaka sayıları düşerdi." dedi.

Aşılamanın yetersiz olmasının da vakaların artışında etkili olduğunu dile getiren Gaffari, "Virüs hem İran hem de dışarıda tamamen yok olana kadar kurallara riayet etmeliyiz. Halk riayet ederse vakalar kesinlikle düşer." ifadelerini kullandı.

Kasım İbrahimiyan da halkın ilk zamanlar Kovid-19'dan korktuğu için kurallara uyduğunu ancak daha sonra önemsemediğini belirterek, "İranlılar olarak musibetlerle daha fazla yaşamayı adet haline getirdik. Aşılama başlamadan kurallara uyduğumuz için vakalar düşüyordu ancak şimdi aşılama biraz yapılmasına rağmen mücadele gittikçe zorlaşıyor." görüşlerini paylaştı.

"Hükümet karar alacaksa bunu doğru bir şekilde uygulamalıdır"

Emin Penahi ise vakaların kontrol altına alınması için uygulanan kısıtlamalarda resmi dairelerin ve bankaların açık tutulduğunu ancak Pazar esnafının dükkanlarının kapatıldığını savunarak, şunları söyledi:

"Kısıtlamalara gidilince de herkesin gözü Pazar esnafında. Buradaki esnafın borcu var, kredisi var, yapması gereken ödemeleri var. İş yerlerini kapatınca nereden getirip verecekler? Kısıtlamalarda Pazar'daki dükkanların kapatılması ve bankalar ile resmi dairelerin açık olması kabul edilemez. Buradaki insanların tamamı muhtaç olduğu için çalışmak zorunda."

Aşılama oranlarının da düşük olduğuna dikkati çeken Penahi, "Hükümet karar alacaksa bunu doğru bir şekilde uygulamalıdır. Hükümet önce ayda 30 milyon aşı üreteceğiz dedi ancak bunu yapamadı. Bu konuda halkı doğru bilgilendirmelidir." diye konuştu.

Okulda hizmetli olarak çalışan Turan Perende de halka sağlık kurallarına daha fazla riayet etmeleri çağrısında bulunarak, kısıtlama ve kapatma kararlarının düşük gelirli ve çalışmak zorunda olan insanları mağdur edeceğini savundu.

Muhammed Basiri ise aşılamanın hızlandırılması gerektiğini ifade ederek, "Çözüm halkın kurallara uyması ve aşılamanın artırılmasıdır. Halkımız gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalıdır. Doğru yönetilmesi halinde kısıtlamalar da iyi bir çözüm olabilir." ifadelerini kullandı.

İran yeniden rekor seviyelere çıkan Kovid-19 salgınıyla mücadelede zor günler geçiriyor
İran yeniden rekor seviyelere çıkan Kovid-19 salgınıyla mücadelede zor günler geçiriyor
İran yeniden rekor seviyelere çıkan Kovid-19 salgınıyla mücadelede zor günler geçiriyor
İran yeniden rekor seviyelere çıkan Kovid-19 salgınıyla mücadelede zor günler geçiriyor
İran yeniden rekor seviyelere çıkan Kovid-19 salgınıyla mücadelede zor günler geçiriyor

COVIRAN Bereket, Hükümet, Haziran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran yeniden rekor seviyelere çıkan Kovid-19 salgınıyla mücadelede zor günler geçiriyor - Son Dakika


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