İran yerli üretim hava savunma sistemini tanıttı
50 dakika önce
İran, Rus S-300'den daha güçlü ve S-400'e yakın olduğu öne sürülen yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemini sergiledi.
İran, Rus S-300'den daha güçlü ve S-400'e yakın olduğu öne sürülen yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemini sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:15
Kaçak milyarderin gökdeleni, alışveriş sitesinde 734 milyon dolara satıldı İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda petrol rezervleri yarı yarıya düşecek Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı 27 Avrupa ülkesi içinde asgari ücret sıralamasında 22'nciyiz