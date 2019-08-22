Son Dakika Haberleri: İran yerli üretim hava savunma sistemini tanıttı
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İran yerli üretim hava savunma sistemini tanıttı

50 dakika önce

İran, Rus S-300'den daha güçlü ve S-400'e yakın olduğu öne sürülen yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemini sergiledi.

İran yerli üretim hava savunma sistemini tanıttı, System.String[]

İran, Rus S-300'den daha güçlü ve S-400'e yakın olduğu öne sürülen yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemini sergiledi.

S 400, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:15 
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