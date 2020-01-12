İran: "Yeşil alan ve sivil zararı Ukrayna karşılayacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran: 'Yeşil alan ve sivil zararı Ukrayna karşılayacak' - Son Dakika

İran: "Yeşil alan ve sivil zararı Ukrayna karşılayacak"

6 saat önce

İran Sivil Havacılık Örgütünden, düşürülen Ukrayna uçağının verdiği zarara ilişkin yapılan açıklamada "Yeşil alan ve sivil zararı Ukrayna karşılayacak" denildi.

İran:

İran Sivil Havacılık Örgütünden, düşürülen Ukrayna uçağının verdiği zarara ilişkin yapılan açıklamada "Yeşil alan ve sivil zararı Ukrayna karşılayacak" denildi.


İran Sivil Havacılık Örgütünden, düşürülen Ukrayna uçağının verdiği zarara ilişkin yapılan açıklamada, "Ailelere ödenecek tazminat, Ukrayna ve İran arasındaki yapılacak olan anlaşmalar sonucunda belirlenecek. Ayrıca Ukrayna Havayollarına ait olan yolcu uçağı, Ukraynalı bir şirket tarafından sigortalanmış. Bu sebepten dolayı, uçağın düştüğü bölgedeki oluşan sivil bina ve yeşil alan zararı Ukrayna tarafından karşılanacak" ifadelerine yer verildi.


"Devrim Muhafızlarının gözümüzdeki değerine gölge düşmedi"


Öte yandan İranlı milletvekili Ahmet Alireza Beygi yaptığı açıklamada, "Bu Ukrayna uçağının düşürülmesi çok büyük bir kayıp evet. Ancak bu hata, Devrim Muhafızlarının ülke nazarındaki önemini kaybetmesine yol açmadı. Muhafızlar, kurulduklarından beri ülkemizi savunuyorlar" ifadelerini kullandı. - KİEV

Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:06 Kaynak: İHA
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