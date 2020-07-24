İran yolcu uçağına ABD'ye ait savaş uçağından taciz - Son Dakika

Tahran- Beyrut seferini gerçekleştiren İran Havayoluna ait yolcu uçağı, Suriye hava sahası üzerinde olduğu esnada ABD'ye ait savaş uçağı tarafından taciz edildi. Uçak, taciz nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

İran Havayoluna ait Tahran- Beyrut seferini gerçekleştiren, 1152 sefer sayılı A-310 yolcu uçağı Suriye hava sahası üzerindeyken ABD'ye ait savaş uçağı tarafından taciz edildi. Uçak, taciz nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcuların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde uçakta panik anlarının yaşandığı görüldü.