Son Dakika Haberleri: İran yönetimine 'anlaşma yapın' çağrısı
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İran yönetimine 'anlaşma yapın' çağrısı

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, İran yönetiminin kendi halkını önemsediğinden emin değilim. Eğer önemsiyorlarsa (ABD ile) anlaşma yaparlar.

İran yönetimine 'anlaşma yapın' çağrısı, System.String[]
ABD Başkanı Trump, İran yönetiminin kendi halkını önemsediğinden emin değilim. Eğer önemsiyorlarsa (ABD ile) anlaşma yaparlar." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:33 
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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