İran yönetimine 'anlaşma yapın' çağrısı
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, İran yönetiminin kendi halkını önemsediğinden emin değilim. Eğer önemsiyorlarsa (ABD ile) anlaşma yaparlar.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:33
ABD Başkanı Trump, İran
yönetiminin kendi halkını önemsediğinden emin değilim. Eğer önemsiyorlarsa (ABD ile) anlaşma yaparlar." dedi.
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