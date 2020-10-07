İran yönetiminin Dağlık Karabağ konusundaki tutumu ne? - Son Dakika

İran yönetiminin Dağlık Karabağ konusundaki tutumu ne?

07.10.2020 16:35
İran yönetiminin Dağlık Karabağ konusundaki tutumu ne?, System.String[]

Azerbaycan ordusunun, 30 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için yürüttüğü askeri harekatla ilgili İran tarafından gelen çelişkili açıklamalar dikkati çekiyor.

Azerbaycan ordusunun, 30 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için yürüttüğü askeri harekatla ilgili İran tarafından gelen çelişkili açıklamalar dikkati çekiyor.

İranlı yetkililer, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve Bakü'ye iade edimesi gerektiğini söylerken, Ermenistan'a silah yardımında bulundukları iddialarını da reddediyor.

Bununla birlikte İran polisi, Azerbaycan'ı haklı davasında desteklemek için birçok kentte gösteri düzenleyen halka sert bir şekilde müdahale ederek engelledi. Erdebil kentinde polisin plastik mermi kullandığı görüldü.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmadan harekatı durdurmayacağını açıklamasına rağmen Tahran yönetimi, bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulunuyor.

İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ise Ermenistan'ın provokasyonu nedeniyle başlayan savaşla ilgili Türkiye'yi suçlayan açıklamalar yapacak kadar ileri gitti.

Hamaney'in Danışmanı Velayeti, şu skandal ifadeleri kullandı:

"Bu savaş iki ülke halkının çıkarları ve bölgenin güvenliğine aykırıdır. Dışarıdan bazıları savaşı kışkırtıyorlar. Siyonist rejim (İsrail) ve Türkiye gibi. Türkiye savaş konusunda neden ısrar ediyor?

Türkiye'deki dostlarımıza, ateşe benzin dökme yerine Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının kurtulması için yardım etmelerini tavsiye ediyoruz. Türkiye, savaşan tarafları veya taraflardan birini savaşa teşvik edeceğine, barışa teşvik etmelidir."

Ermenistan'a silah taşıdığı iddia edilen tırların görüntüleri ortaya çıktı

İran sınırından Ermenistan'a askeri araç ve silah taşıyan kamyonlara ait olduğu öne sürülen tırların görüntülerinin sosyal medyaya yansıması Tahran yönetimini zor durumda bıraktı.

İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti Vali Yardımcısı Aliyar Rastgu, 29 Eylül'de İran'ın resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Rusya'dan satın aldığı Kamaz kamyonlarının İran sınırından Ermenistan'a geçtiğini doğruladı ancak kamyonların askeri teçhizat taşımadığını savundu.

AA muhabirinin konuyla ilgili Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'ye yönelttiği "İran'dan Ermenistan'a silah gönderilip gönderilmediği" sorusuna Sözcü, "Bu yöndeki şeytanlıkları gördüm. Bazıları yaptıkları şeytanlıklarla İran'ın bölge halkıyla olan kültürel dayanışmasını hedef alıyor. Silah yardımı ya da diğer meseleler hiçbir şekilde İran'ın siyaseti ve stratejisi değildir. Defalarca kez Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve işgal edilen şehirlerin boşaltılması gerektiğine vurgu yaptık. Azerbaycan'a ait işgal altındaki bölgelerin boşaltılması İran'ın sürekli vurgu yaptığı bir konudur." şeklinde cevap verdi.

Azerbaycan'a destek gösterilerine polisten sert müdahale

İran'ın Erdebil kentinde halk, Azerbaycan'a destek gösterisi düzenlemek istedi. Polisin sert bir şekilde müdahalesinin ardından gözaltına alınanlardan 12'si ülke lideri Ali Hamaney'e "hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Başkent Tahran ile Türklerin yoğun olduğu Tebriz ve Urumiye kentlerinde de Azerbaycan'a destek gösterileri düzenlendi. Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'na çıkan caddelerinde bir araya gelen göstericiler, Azerbaycan'a destek sloganları atarak Ermenistan bayrağı yaktı.

Polis halka karşı plastik mermi kullandı

Tebriz'in kent merkezindeki Şeriati Caddesi ve Rasta Bazar Meydanı'nda düzenlenen gösteride de binlerce İran Azerisi, "Karabağ bizimdir, bizim kalacak" sloganları atarak Ermenistan ile İran arasındaki sınır kapısının kapatılmasını istedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tebriz'deki gösteriye müdahale eden polislerin plastik mermi kullandığı görüldü.

Erdebil ve Urumiye kentlerinde de yoğun güvenlik önlemleri alan polis, göstericilerin toplanmasına ve yürüyüş yapmasına izin vermedi.

Cuma imamlarının Karabağ bildirisine hükümetten tepki

Ülke lideri Hamaney'in temsilcileri olan cuma imamlarından dördü, "Dağlık Karabağ'ın işgal altında olduğu ve Azerbaycan'a iade edilmesi gerektiği" konusunda ortak bir bildiri yayımladı.

İran Hükümet Sözcüsü Rebii, dört cuma imamının açıklamalarının sadece din adamlarının görüşlerini temsil ettiğini ve konuyla ilgili ülkenin resmi duruşunu, dışişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların belirlediğini söyledi.

- "Yabancı savaşçılar" iddiası

İran'da sosyal medyada "Türkiye'nin Suriye'deki bazı silahlı grupları Azerbaycan'a intikal ettirdiği" yönünde mesnetsiz paylaşımlar yer aldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bugünkü kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Teröristlerin, bazı bahanelerle sınırımıza taşınmasını kabul edemeyiz." dedi. Ruhani, "Bu konuda komşularımızı uyardık." ifadesini kullandı.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Karabağ, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran yönetiminin Dağlık Karabağ konusundaki tutumu ne? - Son Dakika

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