İran: "Yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumu 8 aydan daha kısa sürede üretebiliriz" - Son Dakika

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, sekiz aydan kısa sürede yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyum stokuna erişeceklerini söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, suikast sonucunda hayatını kaybeden nükleer bilim insanlarını anma törenine katılan Kemalvendi, Meclis'te çıkarılan yasa uyarınca uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yasa kapsamında uranyumu en az yüzde 20 saflıkta zenginleştirmeye başladıklarını belirten Kemalvendi, yasa kapsamında bir yıl içerisinde yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyum üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kemalvendi, "Şu anda yaklaşık 4 ton civarında hammadde stokumuz mevcut. Bu yüzden Meclis'in bir yıl içerisinde 120 kilogram uranyum üretilmesi talebi bizim için ulaşılabilir bir hedeftir. Meclis'te çıkarılan yasayla belirlenen bu miktara sekiz aydan daha kısa sürede ulaşabiliriz." dedi.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından Meclis'te hükümetin itirazlarına rağmen 1 Aralık 2020'de onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme ve bu oranda 300 kilogram uranyum stoku hakkı veriyor. İran, nükleer anlaşmadan çekilen ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını duyurmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu, 5 Ocak'ta Fordo'daki nükleer tesiste Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin gözetiminde uranyumu yüzde 20 saflıkta zenginleştirdiklerini açıklamıştı. Nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetinden "derin endişe" duyduklarını bildirmişti.

Tahran'ın uranyumu yüzde 20 saflıkla zenginleştirmesi ciddi bir adım olarak görülüyor çünkü İran, nükleer anlaşmaya imza atmadan önce de bu oranda uranyum üretiyordu. Uranyumun yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmesi, nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

İran ise nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer anlaşmanın taraflarının yükümlülüklerine uyması halinde kendisinin de anlaşmadaki taahhütlerini yerine getireceğini ifade ediyor.