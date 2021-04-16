İran, yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirdi - Son Dakika

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirdiklerini belirtti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirdiklerini duyurdu. Galibaf paylaşımında, "Gece yarısı 00.40'da İranlı genç bilim insanlarımız yüzde 60 uranyum zenginleştirme işleminden ilk uranyumu elde etmeyi başardılar" ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi, 13 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, uranyumu yüzde 60 zenginleştirmeye başladıklarını açıklamıştı.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Kaynak: İHA
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