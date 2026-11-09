İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında özgürce antrenman yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında özgürce antrenman yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında özgürce antrenman yapıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında özgürce antrenman yapıyor
Haber Videosu

İran’da kamusal alanda kıyafet kuralları ve denetimlerle karşı karşıya kalan kadınların, özel spor stüdyolarında bambaşka bir ortamda vakit geçirdiği görüntüler dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Tahran’da olduğu belirtilen bir stüdyoda kadınların spor kıyafetleriyle pilates ve egzersiz yaptığı görüldü.

İran’da kadınların kamusal alandaki yaşamına yönelik kısıtlamalar tartışılmaya devam ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ülkedeki farklı yaşam pratiklerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Videolarda, kadınlara yönelik olduğu anlaşılan spor stüdyosunda bir araya gelen kadınların pilates ve çeşitli egzersizler yaptığı görülüyor. Spor kıyafetleriyle antrenman yapan kadınların rahat tavırları ve stüdyodaki atmosfer, ülkenin sokaklarında karşılaşılan kıyafet denetimleriyle dikkat çekici bir tezat oluşturuyor.

SOKAKTA BAŞKA, ÖZEL ALANLARDA BAŞKA BİR YAŞAM

İran’da kadınlar, kamusal alanda zorunlu başörtüsü uygulaması ve kıyafet kuralları nedeniyle çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Özel alanlarda ise kadınların kendi aralarında bir araya gelebildiği, spor yapabildiği ve daha rahat hareket edebildiği ortamlar bulunuyor.

Paylaşılan görüntülerde de kadınların bir stüdyoda müzik eşliğinde egzersiz yaptığı, grup halinde antrenmanlara katıldığı ve dinlenme aralarında sohbet ettiği görülüyor.

AYRICALIK VE ÖZGÜRLÜK TARTIŞMASI

Tahran’ın varlıklı semtlerinde bulunan özel spor alanları, ülkedeki sınıfsal farklılıklar ve kadınların gündelik yaşamındaki kısıtlamalar açısından da tartışılıyor. Ekonomik imkânlara sahip kadınların bu tür özel hizmetlere erişebilmesi, toplumun farklı kesimlerinin aynı özgürlük alanlarından yararlanamadığı yönündeki eleştirileri beraberinde getiriyor.

Görüntüler, İran’da kamusal alandaki kurallarla özel yaşamın sunduğu imkânlar arasındaki farklılığı ortaya koyarken, kadınların günlük hayatında karşılaştığı çelişkileri de gözler önüne seriyor.

TahranYaşamKadınDünyaSporİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Emre Belözoğlu’ndan Lukaku’ya son şans Ya oyna ya git Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
Dolmuş durağında “alacak“ infazı Yolcularının gözü önünde öldürüldü Dolmuş durağında "alacak" infazı! Yolcularının gözü önünde öldürüldü
Özgür Özel ile ne konuştular Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Kılıçlı yemin eden 5 teğmene bir darbe daha Kılıçlı yemin eden 5 teğmene bir darbe daha
19:42
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
19:11
Dubai’de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi Bu futbolcuyu tanımayan yok
Dubai'de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi! Bu futbolcuyu tanımayan yok
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 16’ya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 16'ya çıktı
18:41
Amedspor’dan Galatasaray’a telefon
Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
17:50
MHP’li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
MHP'li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
17:48
Osimhen’in ardından bir kötü haber de Leao’dan
Osimhen'in ardından bir kötü haber de Leao'dan
17:24
Milletvekilleri, Bakan Gürlek’in önünde birbirlerine girdiler
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:28
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı
Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 20:09:43. #7.12#
SON DAKİKA: İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında özgürce antrenman yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android