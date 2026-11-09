İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında özgürce antrenman yapıyor

İran’da kadınların kamusal alandaki yaşamına yönelik kısıtlamalar tartışılmaya devam ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ülkedeki farklı yaşam pratiklerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Videolarda, kadınlara yönelik olduğu anlaşılan spor stüdyosunda bir araya gelen kadınların pilates ve çeşitli egzersizler yaptığı görülüyor. Spor kıyafetleriyle antrenman yapan kadınların rahat tavırları ve stüdyodaki atmosfer, ülkenin sokaklarında karşılaşılan kıyafet denetimleriyle dikkat çekici bir tezat oluşturuyor.

SOKAKTA BAŞKA, ÖZEL ALANLARDA BAŞKA BİR YAŞAM

İran’da kadınlar, kamusal alanda zorunlu başörtüsü uygulaması ve kıyafet kuralları nedeniyle çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Özel alanlarda ise kadınların kendi aralarında bir araya gelebildiği, spor yapabildiği ve daha rahat hareket edebildiği ortamlar bulunuyor.

Paylaşılan görüntülerde de kadınların bir stüdyoda müzik eşliğinde egzersiz yaptığı, grup halinde antrenmanlara katıldığı ve dinlenme aralarında sohbet ettiği görülüyor.

AYRICALIK VE ÖZGÜRLÜK TARTIŞMASI

Tahran’ın varlıklı semtlerinde bulunan özel spor alanları, ülkedeki sınıfsal farklılıklar ve kadınların gündelik yaşamındaki kısıtlamalar açısından da tartışılıyor. Ekonomik imkânlara sahip kadınların bu tür özel hizmetlere erişebilmesi, toplumun farklı kesimlerinin aynı özgürlük alanlarından yararlanamadığı yönündeki eleştirileri beraberinde getiriyor.

Görüntüler, İran’da kamusal alandaki kurallarla özel yaşamın sunduğu imkânlar arasındaki farklılığı ortaya koyarken, kadınların günlük hayatında karşılaştığı çelişkileri de gözler önüne seriyor.