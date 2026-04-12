İran\'dan tansiyonu yükseltecek açıklama: Hürmüz Boğazı\'nın anahtarı bizim elimizde

12.04.2026 13:37
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından İran lideri Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti’den tansiyonu yükselten açıklama geldi. Velayeti, “Hürmüz Boğazı’nın anahtarı bizim elimizde” dedi. Nükleer program ve boğazın kontrolü krizin merkezinde yer alırken, tarafların karşılıklı suçlamaları küresel enerji dengelerini etkileyebilecek yeni bir gerilim ihtimalini güçlendirdi.

ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen ve 21 saat süren kritik görüşmelerin çökmesinin ardından Tahran’dan tansiyonu yükselten yeni bir açıklama geldi. İran lideri Mücteba Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Hürmüz Boğazı’na ilişkin sert mesajlar verdi.

ABD merkezli X platformu üzerinden açıklama yapan Velayeti, İran diplomasisinin temel amacının ülkenin güvenliğini korumak olduğunu belirterek, “Hürmüz Boğazı’nın anahtarı bizim güçlü ellerimizdedir” ifadelerini kullandı.

ZİRVE ÇÖKTÜ, GERİLİM TIRMANIYOR

İslamabad’da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması, taraflar arasındaki krizi derinleştirdi. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın statüsü ve İran’ın nükleer programı müzakerelerin kilitlendiği iki kritik başlık oldu.

İran cephesi, ABD’yi “maksimalist taleplerle” uzlaşmayı engellemekle suçlarken, Washington yönetimi Tahran’ın nükleer program konusunda yeterli taahhüt vermediğini savundu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD’nin güven oluşturamadığını belirterek, “Güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı” mesajı vermişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİN MERKEZİNDE

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, krizin en hassas noktası olarak öne çıkıyor. İran, görüşmelerde bu konuyu öncelikli başlık haline getirirken, olası bir çatışmada boğazın kontrolünün küresel enerji piyasalarını sarsabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bölgede yaşanabilecek yeni bir gerilimin petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara ve tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

DİPLOMASİ VE ASKERİ GÜÇ MESAJI

İranlı yetkililerin son açıklamalarında hem diplomasi hem de askeri güç vurgusu dikkat çekiyor. Tahran yönetimi bir yandan müzakere kapısını tamamen kapatmazken, diğer yandan sahadaki askeri seçeneklerin de masada olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

Pakistan ise sürecin tamamen kopmaması için taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı yaparak arabuluculuk girişimlerini sürdürme sinyali verdi.

KRİTİK KARAR BEKLENİYOR

ABD yönetimi ise görüşmelerin ardından kritik bir yol ayrımına girdi. Washington’un ya uzun soluklu yeni bir müzakere sürecine gireceği ya da Hürmüz Boğazı’nı da kapsayan daha sert bir strateji izleyeceği değerlendiriliyor.

Bölgede tansiyon yükselirken, tarafların atacağı adımların sadece Orta Doğu’yu değil küresel enerji dengelerini de doğrudan etkilemesi bekleniyor.

