"İranla Savaşa Hayır" gösterisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İranla Savaşa Hayır' gösterisi - Son Dakika

"İranla Savaşa Hayır" gösterisi

6 saat önce

Savaşı Durdur Koalisyonu öncülüğünde bir araya gelen savaş karşıtları Londra'da "İranla Savaşa Hayır" gösterisi düzenledi.

Savaşı Durdur Koalisyonu öncülüğünde bir araya gelen savaş karşıtları Londra'da "İranla Savaşa Hayır" gösterisi düzenledi.

İranla Savaşa Hayır gösterisi

Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milyarder Elon Musk baba mı oluyor! Kız arkadaşından çırılçıplak poz
Prens Harry ve Meghan Markle'ın kararının ardından Kraliçe Elizabeth ilk kez görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
00:28 Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes... - Son Dakika
00:24 Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan: ekonomide türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında - Son Dakika
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
00:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü - Son Dakika
00:16 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 00:32:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "İranla Savaşa Hayır" gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]