"İranla Savaşa Hayır" gösterisi
6 saat önce
Savaşı Durdur Koalisyonu öncülüğünde bir araya gelen savaş karşıtları Londra'da "İranla Savaşa Hayır" gösterisi düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:14 Kaynak: AA
Savaşı Durdur Koalisyonu öncülüğünde bir araya gelen savaş karşıtları Londra'da "İranla Savaşa Hayır" gösterisi düzenledi.
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