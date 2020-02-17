İranlı 4 kişi polis süsüyle turistleri gasp ettiler - Son Dakika

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde kendilerine polis süsü verip turistleri gasp ettikten sonra turistlerin aracının kontaklarıyla kaçan 4 İranlı şahıs jandarma ekiplerince İstanbul'da yakalandı.



Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde 6 Aralık 2019'da ve 14 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen Yağma olaylarında Makedonya plakalı yabancı araçlar yolda durdurularak turistlerin paraları ve kontak anahtarları gasp edilmesi konusuyla ilgili Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çeşitli araştırmalar ve incelemeler neticesinde şüpheli şahısların son olarak kullandığı aracın plakasının 34 SA 9842 olduğu ve aracın İstanbul Bakırköy ilçesinde olduğu tespit edildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aracın bulunduğu nokta tespit belirlendi ve şahısların araca gelecekleri düşünülerek aracın etrafına sivil araçlar ve sivil kıyafetle pusu atıldı.



36 saat beklediler



36 saatlik bekleme süresinin ardından devam edilen faaliyet kapsamında İran uyruklu oldukları belirlenen 4 şüpheli şahıs park halinde bulunan 34 SA 9842 plakalı araca bindikleri sırada kıskıvrak yakalandı. Olay ile ilgili olarak Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat gereği yapılan işlemlerden sonra şüpheli şahıslar Marmaraereğlisi ilçesine getirildi. 34 SA 9842 plakalı araç ise İstanbul'da yediemin otoparkına teslim edildi.



Aracın kontaklarını alıp kaçtılar



Şüpheliler Jandarma İlçe Komutanlığına getirildikten sonra gasp edilen mağdurlarda ilçe jandarma komutanlığı binasının önüne geldi. Olayda gasp edilen Makedonyalı Arnavut kökenli iş insanı Kaniye Selimi isimli kadın olay gecesini anlattı. Selimi, "Gümrükten çıktıktan sonra Marmaraereğlisi bölgesinde 4 kişi polis süsü verip önümü kesti. Fakat bunlar Türk vatandaşı değiller. İran vatandaşı teşhis edildi. Yolda ışık yaktılar ve kimlik gösterdiler. Kimlikte de ne olduğu belli değildi. Rutin polis kontrolü, işte uyuşturucu var mı sizde falan aceleci ve panikle davrandılar. Bizde korktuk. O esnada cüzdanları ve pasaportları istediler. Bütün topladıklarıyla beraber toplayıp anahtarla beraber alıp kaçtılar" dedi.



Türk jandarmasına teşekkür



Selimi, "14 Şubat gecesi gasp edildik. Aldığımız duyumlara göre 6 ocakta aynı vaka ve aynı senaryo ile aynı şekilde aynı hareketler ve aynı kişiler yine Makedon vatandaşı olan bir grubu daha onlardan da 8 bin Euro almışlar. Bir Makedon vatandaşı olarak 156 jandarmayı aradıktan sonra hızlı bir şekilde gelmeleri, ilgi ve alakaları ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı operasyon düzenlendi ve 24 saat içerisinde suçluları yakaladılar" ifadelerini kullandı.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ