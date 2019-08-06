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İranlı ailenin çocuğu boğularak hayatını kaybetti

1 saat önce

Malatya'da Karakaya Baraj gölüne giren İran uyruklu 4 kız çocuğundan 10 yaşındaki Yasemin Amerikahali, boğularak hayatını kaybetti.

İranlı ailenin çocuğu boğularak hayatını kaybetti, System.String[]
Malatya'da Karakaya Baraj gölüne giren İran uyruklu 4 kız çocuğundan 10 yaşındaki Yasemin Amerikahali, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da yaşayan İran uyruklu aile Battalgazi ilçesinde bulunan Karakaya Baraj gölü kenarına pikniğe gitti. Atabey Feribot İskelesi mevkiinde piknik yapan göçmen ailenin çocukları ise iddiaya göre serinlemek için baraj gölüne girdi.

Bu sırada suda boğulma tehlikesi geçiren kız çocuklarından 3'ü çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarılırken 10 yaşındaki Yasemin ise suda kayboldu. Bölgeye çağrılan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıç ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası küçük kızı sudan çıkardı. Kalbi duran Yasemin, olay yerinde bekleyen ambulansla hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Semt Polikliniğine kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen Yesemin Amerikahali kurtarılamadı. Küçük kızın yakınları sinir krizleri geçirirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA
Karakaya, Malatya, İran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:06 Kaynak: İHA
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