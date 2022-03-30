İranlı ailenin kilitli arabada bıraktığı çocuğu esnaf fark etti - Son Dakika

Trabzon'da park halindeki otomobilde bırakılan engelli çocuk, esnafın durumu polise bildirmesiyle 4 saat sonra araçtan çıkartıldı.

Gazipaşa Caddesi'ndeki esnaf, öğle saatlerinde park yasağı olan bölgeye çekilen İran plakalı otomobilden şüphelendi. Kapıları kilitli otomobilin içerisinde çocuk olduğunu gören esnaf, bir süre bekledikten sonra durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Polisler araç sahibine ulaşamayınca, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilin kapısı açıldı.

Emniyet kemeri bağlı olduğu görülen 7 yaşındaki engelli erkek çocuğuna polisler, büfeden aldıkları bisküvi ve meyve suyu ikram etti.

Yaklaşık 4 saat otomobilde kilitli kalan çocuk, bir polisin kucağında ekip aracına taşındıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Alışverişe ve yemeğe gittikleri öğrenilen Mohammed Samed, eşi ve iki çocuğu aracın yanına geldi. Polis, çocuğun Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmesinin ardından yaklaşık 1,5 saat sonra otomobilin yanına gelen aileye durum hakkında bilgi aktardı.

Çevredeki esnaf, aileye çocuklarını uzun süre otomobilde tek başına bıraktıkları için tepki gösterdi.

İranlı aile daha sonra çocuklarını almak için polislerle Çocuk Şube Müdürlüğüne hareket etti.

Aracın park edildiği yerde iş yeri bulunan Burhan Suiçmez, AA muhabirine, güvenlik kamerası kayıtlarına göre anne ve baba ile iki küçük çocuğun 14.30'da otomobili park ederek gittiklerini söyledi.

Kendilerinin bir süre sonra araçta başka bir çocuk daha olduğunu görmeleri üzerine olayı polise bildirdiklerini ifade eden Suiçmez, "Trafik ekipleri geldi, aracı çekeceklerdi, içerisinde çocuk olduğunu görünce vazgeçtiler. Engelli bir çocuk ve kemerle bağlamışlar. Çocuk oradan çıkamıyor ve elindeki suyu bitmiş. Çocuğu çıkardılar ve emniyete götürdüler. Böyle bir anne babalık mümkün değil." dedi.