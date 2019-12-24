İranlı Bakan Cehromi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'ı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı Bakan Cehromi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'ı kabul etti - Son Dakika

İranlı Bakan Cehromi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'ı kabul etti

6 saat önce

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Türkiye ve İran'ın ilişkileri geliştirmek için güçlü bir iradeye sahip olduğunu belirterek, dijital teknoloji alanında iş birliği yapılabileceğini söyledi.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Türkiye ve İran'ın ilişkileri geliştirmek için güçlü bir iradeye sahip olduğunu belirterek, dijital teknoloji alanında iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Cehromi, "Türkiye-İran Bilişim ve İletişim Alanlarında İşbirliği Çalışma Grubu Birinci Toplantısı" için Tahran'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile bir araya geldi.

İranlı Bakan Cehromi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'ı kabul etti

Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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