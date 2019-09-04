Son Dakika Haberleri: İranlı bilim insanı Koçer Birkar Prospect'in yılın düşünürü yarışmasında birinci seçildi
Son Dakika Dünya Haber

İranlı bilim insanı Koçer Birkar Prospect'in yılın düşünürü yarışmasında birinci seçildi

2 saat önce

İranlı Kürt akademisyen Prof. Dr. Koçer Birkar, Prospect Dergisi'nin yılın düşünürü yarışmasında birinci oldu. Birinciyi okurların belirlediği yarışmada Birkar, 50 düşünür için verilen toplam oyların yaklaşık yarısını tek başına topladı.

İranlı bilim insanı Koçer Birkar Prospect'in yılın düşünürü yarışmasında birinci seçildi, System.String[]

İranlı Kürt matematikçi Prof. Dr. Koçer Birkar, Prospect Dergisi'nin yılın düşünürü yarışmasında birinci oldu. Birinciyi okurların belirlediği yarışmada Birkar, 50 düşünür için verilen toplam oyların yaklaşık yarısını tek başına topladı.


Cambridge Üniversitesi'de görev yapan Prof. Dr. Birkar, Matematiğin Nobel'i olarak bilinen Fields Madalyası sahibi. Birkan, 2018 yılında bu madalyayı kazandığı yer olan Brezilya'da çaldırmıştı. Bunun üzerine Rio de Janeiro'da 41 yaşındaki matematikçi Birkar'a Fields madalyasının aynısı tekrar verildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kürt İdris'in, Bülent Ersoy'un "Silahını ver" teklifine verdiği efsane yanıt
Endonezyalı adam eşini "ısırarak" öldürdü Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan FARC açıklaması: Teyakkuzdayız Kritik gündem oylamasını kaybeden Johnson'a, İngiliz basınından sert eleştiri!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:37:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İranlı bilim insanı Koçer Birkar Prospect'in yılın düşünürü yarışmasında birinci seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]