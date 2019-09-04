İranlı bilim insanı Koçer Birkar Prospect'in yılın düşünürü yarışmasında birinci seçildi
2 saat önce
İranlı Kürt akademisyen Prof. Dr. Koçer Birkar, Prospect Dergisi'nin yılın düşünürü yarışmasında birinci oldu. Birinciyi okurların belirlediği yarışmada Birkar, 50 düşünür için verilen toplam oyların yaklaşık yarısını tek başına topladı.
İranlı Kürt matematikçi Prof. Dr. Koçer Birkar, Prospect Dergisi'nin yılın düşünürü yarışmasında birinci oldu. Birinciyi okurların belirlediği yarışmada Birkar, 50 düşünür için verilen toplam oyların yaklaşık yarısını tek başına topladı.
Cambridge Üniversitesi'de görev yapan Prof. Dr. Birkar, Matematiğin Nobel'i olarak bilinen Fields Madalyası sahibi. Birkan, 2018 yılında bu madalyayı kazandığı yer olan Brezilya'da çaldırmıştı. Bunun üzerine Rio de Janeiro'da 41 yaşındaki matematikçi Birkar'a Fields madalyasının aynısı tekrar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:08
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