İranlı bir kişinin öldürülmesi - Zanlı yakalandı

Arnavutköy 'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, 14 Kasım'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

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