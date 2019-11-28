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İranlı bir kişinin öldürülmesi - Zanlı yakalandı

6 saat önce

Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, 14 Kasım'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

İranlı bir kişinin öldürülmesi - Zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:49 Kaynak: AA
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