İranlı bir siyasi isim daha korona virüsünden hayatını kaybetti - Son Dakika
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İranlı bir siyasi isim daha korona virüsünden hayatını kaybetti

6 saat önce

İran'ın Sebzevar eski milletvekili ve siyasetçi Muhammed Rıza Rahçemeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

İranlı bir siyasi isim daha korona virüsünden hayatını kaybetti, System.String[]

İran'ın Sebzevar eski milletvekili ve siyasetçi Muhammed Rıza Rahçemeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.


İran'da 2. dönem ve 5. dönem arasında Sebzevar şehri milletvekilliği ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı yapan Muhammed Rıza Rahçemeni'nin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Aynı zamanda İran Meclisinde Milli Birlik ve Beraberlik partisinin genel sekreterliğini yapan Rahçemeni, 64 yaşında korona virüsü nedeniyle tedavi görüyordu.


İran'da hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle aralarında üst düzey isimlerinde bulunduğu 237 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde korona virüsüne yakalanan kişi sayısı 7 bin 161 olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume Ebtekar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekilinin de koronaya yakalanan isimler olduğu açıklanmıştı. - TAHRAN

Milletvekili, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
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