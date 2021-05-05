İranlı bisikletlilerden Türkiye'de 450 kilometre hedefi - Son Dakika

Ülkelerinde faaliyet gösteren 'Bisikletle Yolda Gidenler' adlı sivil toplum kuruluşu üyesi 18 İranlı, Tahran 'dan uçakla Antalya 'ya geldi. Buradan bisikletleriyle yola çıkan grup, Demre ilçesine ulaştı. Günde ortalama 70 kilometre yol alan grup, Muğla 'nın Marmaris ilçesine kadar gidecek. 10 günde toplam 450 kilometre yol yapmayı hedefleyen grup, Marmaris'ten otobüsle Antalya'ya dönecek ve uçakla ülkelerine gidecek.

TÜRKİYE'ye tatil için gelen 18 İranlı bisikletli, Akdeniz ve Ege sahillerinde 10 günde toplam 450 kilometre yol katedecek.

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