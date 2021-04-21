İranlı borsacı Antalya'da apart otelde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da gayrimenkul ve sanal para konusunda borsa simsarlığı yaptığı öğrenilen Garmderah'ın, el konulan bilgisayarı incelenecek.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı incelemede, Garmderah'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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