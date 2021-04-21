İranlı borsacı Antalya'da apart otelde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da yerleşik yaşayan İranlı borsacı, apart otelde ölü bulundu.
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 213 Sokak'taki lüks bir apart otelde kalan İranlı Kamran Heıdari Garmderah'tan (44) haber alamayan arkadaşı aparta geldi.
Oda kapısını zorlayarak açan arkadaşı, Garmderah'ı hareketsiz yatar vaziyette buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı incelemede, Garmderah'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kısa süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Garmderah'ın cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Antalya'da gayrimenkul ve sanal para konusunda borsa simsarlığı yaptığı öğrenilen Garmderah'ın, el konulan bilgisayarı incelenecek.
Kaynak: AA
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