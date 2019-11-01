Son Dakika Haberleri: İranlı buz hokeyciler Erzurum'da güç depoluyor
Son Dakika Spor İranlı buz hokeyciler Erzurum'da güç depoluyor

İranlı buz hokeyciler Erzurum'da güç depoluyor

6 saat önce

Erzurum'da, aralarında milli takım sporcularının da yer aldığı İranlı buz hokeyciler güç depoluyor.

İranlı buz hokeyciler Erzurum'da güç depoluyor, System.String[]

Erzurum'da, aralarında milli takım sporcularının da yer aldığı İranlı buz hokeyciler güç depoluyor.

Kış sporlarının önemli merkezlerinden Erzurum, modern tesisleri ve yüksek rakımı dolayısıyla her mevsim çok sayıda sporcu kafilesini ağırlıyor.

Yerli ve yabancı spor kulüplerinin ferdi ve takım sporlarında güç depolamak için tercih ettiği kent, son yıllarda özellikle yabancı sporcuların ilgisini çekiyor.

Aralarında milli sporcuların da bulunduğu İranlı buz hokeyciler, kentteki buz hokeyi salonlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, gazetecilere yaptığı açıklamada, İranlı sporcuların Erzurum'daki tesislerde antrenman yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İranlı sporcuları daha fazla katılımla Erzurum'a beklediklerini ifade eden Taşkesenligil, "Erzurum yüksek irtifanın merkezidir. Avrupa'da bile eşine ender rastlanır buz salonlarımıza dünyanın her yerinden kamp ve müsabaka için sporcuları bekliyoruz." diye konuştu.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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