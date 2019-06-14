Son Dakika Haberleri: İranlı çift, buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim etti
Son Dakika Güncel Haber

İranlı çift, buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

1 saat önce

İRAN'dan Konya'ya Mevlana Müzesi'ni ziyaret için gelen İranlı çift, otobüs terminalindeki mescitte buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim etti.

İranlı çift, buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim etti, System.String[]
İRAN'dan Konya'ya Mevlana Müzesi'ni ziyaret için gelen İranlı çift, otobüs terminalindeki mescitte buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim etti.
İran'ın Tebriz kentinden Mevlana Müzesi'ni ziyaret için Konya'ya gelen Fahmioskoyei çifti müzeyi ziyaretlerinin ardından, Manisa'ya gitmek için Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi. Roghaiyev Fahmioskoyei, namaz kılmak için otogar içerisinde bulunan mescide gitti. İranlı turist namaz kıldıktan sonra yerde cüzdan olduğunu fark etti. Cüzdanı alıp baktığında içinde 2 bin 890 lira, 1 çeyrek altın, 1 altın künye ve kimlik olduğunu gördü. Otogar polis noktasına gelerek durumu anlatan İranlı çift, cüzdanı polise teslim etti. Tutanak karşılığında cüzdanı teslim alan polis, cüzdan sahibi Nurgül P.'nin İstanbul'da olduğunu belirledi.
 


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
İran, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu İran petrol tankerlerinin patlamasına ilişkin suçlamaları reddetti İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı, 10 ay hapis cezası aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:38:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İranlı çift, buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]