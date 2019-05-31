Son Dakika Haberleri: İranlı çift gelinlik ve damatlığını giyerek Taksim'e 'fotoğraf' için çıktı
Son Dakika Güncel Haber

İranlı çift gelinlik ve damatlığını giyerek Taksim'e 'fotoğraf' için çıktı

1 saat önce

İranlı çift, Taksim Meydanı'na duydukları ilgi sebebiyle gelinlik ve damatlıklarını giyerek İstanbul'a geldi.

İranlı çift gelinlik ve damatlığını giyerek Taksim'e 'fotoğraf' için çıktı, System.String[]
İranlı çift, Taksim Meydanı'na duydukları ilgi sebebiyle gelinlik ve damatlıklarını giyerek İstanbul'a geldi. İranlı çifte çevredeki turistler ve yerli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çift, İranlı sokak sanatçılarının müziği eşliğinde görüntü çektirdi.
İstanbul'da okuyan Anita isimli İranlı kadın mezun olduktan sonra ülkesine geri döndü. Daha sonrasında İran'da tanıştığı bir kişiyle evlendi. İranlı çift, Taksim'e duydukları ilgi sebebiyle memleketlerinde yaptıkları evlilik töreninin ardından tekrar gelinlik ve damatlığını giyerek İran'dan İstanbul'a geldiler. Anita, eşiyle birlikte Taksim Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. İranlı çifte çevredeki turistler ve yerli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. O anların görüntüsünü çeken vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Öte yandan, İranlı çifte İranlı sokak sanatçıları gitarla birlikte eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:41 Kaynak: İHA
İstanbul, Taksim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar "Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı UBER sürücüleri sistemin kapanmasına saatler kala Binali Yıldırım'dan yardım istedi İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:42:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İranlı çift gelinlik ve damatlığını giyerek Taksim'e 'fotoğraf' için çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]