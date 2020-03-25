İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu (2) - Son Dakika

İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu (2)

7 saat önce

AİLE TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORGayrimenkullerini satmak için ülkelerine giden, ancak karantina önlemleri nedeniyle dönemeyen İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, yerleşik yaşadıkları Antalya'nın Alanya ilçesinde piyano hocası İran uyruklu Siyaveş Sahahani ile Türk eşi Esin...

İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu (2), System.String[]

AİLE TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Gayrimenkullerini satmak için ülkelerine giden, ancak karantina önlemleri nedeniyle dönemeyen İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, yerleşik yaşadıkları Antalya'nın Alanya ilçesinde piyano hocası İran uyruklu Siyaveş Sahahani ile Türk eşi Esin İpekoğlu Sahahani'ye bıraktıkları kan hastalığı olan 8 yaşındaki kızları Soruşa'ya kavuştu. Küçük Soruşa'nın ailesine kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını belirten piyano öğretmeni Siyaveş Sahahani, ailenin şu an Tahran'da olduğunu, gayrimenkullerini sattıkları için şu an ev aradıklarını fakat İran'daki koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağı nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Aileyle İran'daki yoğunluktan dolayı sağlıklı bir görüşme yapamadıklarını, internet üzerinden ses kayıtları göndererek anlaştıklarını belirten Sahahani, Soruşa ve annesinin gönderdiği ses kaydını da tercüme etti. Shahani, "Soruşa diyor ki; Ben elimden ne geliyorsa yaptım. Şimdi ben evimi özledim. Evimde bir köpeğim var, köpeğimi özledim. Türkiye'ye dönmek istiyorum. (Bunun için ağlıyor) Ben çok telaşlandım, Türkiye'de devlet dairelerine çok gittim geldim. Bu kadarı elimden geldi ama şimdi evimi özledim. Evime gelmek istiyorum" dedi.

'İRAN'DA EVSİZ KALDILAR'

İran'da alınan sıkı tedbirlerden dolayı ailenin yoğun ve zorlu bir sürece girdiğini aktaran Sahahani, "Soruşa anne babasına kavuştu, sınırdan Tahran'a gittiler. Evlerini sattıkları için bir ev kiralamaya çalışıyorlar. Oradaki evlerini satmışlardı çünkü Türkiye'den ev alacaklardı. Şimdi Türkiye'ye dönemiyorlar, İran'da evsiz kaldılar. Umarım bu süreç biter ve onlar Türkiye'ye kendi evlerine dönerler" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Kendilerine emanet bırakılan Soruşa'nın sağlık sorunlarından dolayı sıkıntılı günler yaşadıklarını belirten Esin İpekoğlu Sahahani ise süreci şöyle anlattı:

"Tüm dünyayı ilgilendiren çok ciddi bir sağlık tehdidi altındayız. Biz Alanya şartlarında ve ülke olarak bürokraside ilerleyemememizin tek sebebi buydu. Soruşa bizim yanımızdayken çok mutluydu. Fakat anne babasına ihtiyacı vardı, tabii ki anne babanın da çocuklarına ihtiyaçları vardı hem de rahatsızlığından dolayı gözlerinin önünde bulunmasını istiyorlardı. Bu süreç içerisinde biz, 8 yaşında bir çocuğa daha önce emsali görülmemiş bir dava açtık. Bu zor şartlar altında duruşma gerçekleşti. Bu duruşmanın sonunda Alanya 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi bize şöyle bir şans tanıdı; '8 yaşında bir çocuğun vasisi, kayyumu olabilirsiniz' kararı verildi. Ondan sonra ilerleyen süreçte bizim devlet büyüklerinin destek vermesine ihtiyacımız vardı, eğer aile Türkiye'ye gelemiyorsa Soruşa gidebilsin diye. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibi sayesinde Soruşa ailesine kavuştu, bir hasret dindi. Şimdi Soruşa ailesiyle birlikte, fakat bütün bu süreç bittikten sonra geri dönme istekleri var. Doğal olarak biz şu anda onları Türkiye'ye nasıl geri getirebilirizi düşünüyoruz. Umarım bu süreç kazasız belasız, çok fazla yayılmadan bu kadarla kalarak biter de onlar da evlerine, Türkiye'ye kavuşurlar. Bir hasret sona erdi ve biz de çok mutluyuz."


Türkiye, Antalya, Alanya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:42 Kaynak: DHA

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